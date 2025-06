La delusione di Barsotti Perdere così fa male Sul +9 si è spenta la luce Non avevamo più energie

la delusione di Barsotti perdere così fa male, ma è anche uno spunto per ripartire con rinnovata determinazione. In un momento in cui tutto sembrava alla nostra portata, la sfortuna e le energie esaurite hanno pesato più del previsto. Tuttavia, ogni sconfitta è un insegnamento, e il cuore degli Herons continuerà a lottare, perché il sogno di risalire in A2 non si spegne facilmente...

dall’inviato Niccolò Casalsoli CENTO (Ferrara) È impossibile per Federico Barsotti nascondere l’amarezza per un’altra chance per volare in A2 andata in fumo. La mente inevitabilmente va agli scorsi playoff, a quella maledetta rimonta subita contro Avellino. Questa volta, nello spareggio perso contro Mestre, le note dolenti rimangono ancora più addosso al timoniere degli Herons: "Fa male perdere così, nessuno può nasconderlo. Peccato, perché avevamo costruito quel +9 muovendo bene la palla e trovando tiri aperti. Poi però qualcosa si è bloccato. Abbiamo finito le energie e non siamo stati capaci di raschiare ancora di più il fondo del barile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La delusione di Barsotti. "Perdere così fa male. Sul +9 si è spenta la luce. Non avevamo più energie»

