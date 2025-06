La Danimarca non abbandonerà Windows Solo Microsoft Office

La Danimarca si tiene stretta Windows solo per Microsoft Office, ma il vento del cambiamento soffia deciso: il ministero degli Affari Digitali punta a LibreOffice, segnando una svolta verso software open source. Un passo importante che potrebbe ridefinire il panorama digitale del Paese e ispirare altre nazioni a seguire l’esempio. Scopriamo insieme le ragioni di questa scelta e cosa comporta per il futuro digitale della Danimarca.

L'articolo originale, del giornale danese Politiken, è stato rettificato. Il ministero degli Affari Digitali intende comunque passare a LibreOffice. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La Danimarca non abbandonerĂ Windows. Solo Microsoft Office

