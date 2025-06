La crisi iraniana attacca i nostri portafogli | prezzo dei carburanti alle stelle è allarme

La crisi iraniana sta scuotendo i nostri portafogli, facendo schizzare i prezzi dei carburanti alle stelle. Con l’attacco degli Stati Uniti e le minacce di Teheran, l’incertezza cresce, e così anche i costi per gli automobilisti italiani. In questo scenario, è fondamentale conoscere come risparmiare e affrontare al meglio questa emergenza energetica, proteggendo il nostro budget e la nostra quotidianità .

L'escalation di tensioni in Medio Oriente torna a farsi sentire pesantemente sui portafogli degli italiani: l'attacco degli Stati Uniti all'Iran e le minacce di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz hanno innescato un nuovo balzo del prezzo del greggio. E così, inevitabilmente, anche i carburanti toccano nuovi massimi, con la benzina in autostrada che in molti casi sfonda quota 2,3 euro al litro. Prezzi in crescita ovunque, allarme sulle autostrade. Secondo i dati elaborati da Staffetta Quotidiana, venerdì i listini dei prodotti raffinati avevano già chiuso in forte calo, ma troppo poco per compensare gli aumenti dei giorni precedenti.

In questa notizia si parla di: portafogli - prezzo - carburanti - crisi

