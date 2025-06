La Corea del Nord censura un giocatore al Mondiale per Club | c'è un fantasma che segna il rigore

Nel cuore del regime di Kim Jong-un, la realtà è un gioco di ombre e silenzi. La TV di stato della Corea del Nord ha oscurato un calciatore del PSG al Mondiale per Club, trasformando il suo volto e numero in un enigma. Un gesto che rivela come nel paese più chiuso al mondo, l’informazione sia strettamente controllata e la verità spesso nascosta dietro un velo di censura. Scopriamo insieme questa singolare vicenda.

La Tv di stato della Corea del Nord ha censurato, offuscandone volto e numero, un calciatore del PSG al Mondiale per Club: è così che funziona nel regime di Kim Jong-un. Conoscere la realtà non è consentito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

