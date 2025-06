La città non dimentica Christopher | raccoglimento e preghiera al parco Baden Powell in memoria del 16enne ucciso VIDEO

Nel cuore della citt224, il ricordo di Christopher rivive attraverso un momento di raccoglimento e preghiera al parco Baden Powell, in memoria del giovane scomparso a soli 16 anni. L’evento, che si è svolto lunedì 23 giugno, ha unito comunità e famiglie nel ricordo di una vita spezzata troppo presto. Durante il momento, le parole toccanti di nonna Olga hanno lasciato un segno profondo, ricordandoci l’importanza di solidarietà e speranza nel nostro cammino condiviso.

Un momento di raccoglimento e di preghiera quello organizzato nel parco Baden Powell nel pomeriggio di lunedì 23 giugno, a un anno dalla morte di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso da due coetanei in un angolo nascosto della stessa area verde. Il discorso di nonna Olga rivolto ai. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "La città non dimentica Christopher": raccoglimento e preghiera al parco Baden Powell in memoria del 16enne ucciso [VIDEO]

