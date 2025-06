La città celebra il Corpus Domini | La povertà di memoria espone alla tragedia della guerra

La cittadella celebra il Corpus Domini, un momento di riflessione sulla povertà della memoria storica che ci espone nuovamente alla tragedia della guerra. Come un affresco dipinto con rapidi schizzi, il Vangelo ci invita a riconoscere le fragilità del nostro tempo: diplomazia inefficace, politica debole e ingiustizie parziali. È un richiamo a riscoprire la memoria perduta, per costruire un futuro di pace e consapevolezza.

"Il giorno volge al tramonto, la folla sente il morso della fame, il luogo è deserto: con rapidi schizzi il Vangelo traccia un affresco, in cui non fatichiamo a collocare anche questa nostra stagione, così povera di memoria da esporsi sempre nuovamente alla tragedia della guerra. Il sole tramonta sul deserto dei grandi organismi internazionali, sull’inefficacia della diplomazia, sulla debolezza della politica, sulla parzialità dell’informazione". Così l’ arcivescovo Ivan Maffeis ha esordito nell’omelia della solennità dal Corpus Domini celebrata ieri a Perugia, in San Lorenzo, commentando il Vangelo di Luca della “moltiplicazione dei pani e dei pesci”. 🔗 Leggi su Lanazione.it