La Cina chiude l’Occidente si apre Il paradosso delle terre rare secondo il Cepr

La recente mossa della Cina nel chiudere l’Occidente dall’accesso alle terre rare ha innescato un paradosso affascinante, secondo il CEPR. Mentre il Dragone controlla il 70% delle miniere di minerali critici, gli Stati Uniti e altri paesi si sono riscoperti tornati a competere nella corsa agli approvvigionamenti strategici. Ma, sorprendentemente, potrebbe esserci una mano cinese che li sta favorendo, con implicazioni più vaste di quanto si immagini…

La Cina ha aiutato l’Occidente? Se il terreno di gioco è quello delle terre rare, allora la risposta è sì. Gli Stati Uniti, partendo dal presupposto che oggi il Dragone ha in suo pugno il 70% delle miniere per l’estrazione di minerali critici, sono rientrati in gara nella corsa agli approvvigionamenti strategici. E forse c’è una manina che li ha, incredibilmente, avvantaggiati. Quella cinese. Il che va a tutto vantaggio non solo degli Usa, ma anche dell’intero Occidente. Un report del Centre for economic policy research (Cepr), mette tutto nero su bianco. “I minerali critici sono diventati il??fulcro di una lotta per la leva geopolitica e la resilienza industriale. 🔗 Leggi su Formiche.net