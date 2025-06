La Cina avverte su rischio diffusione guerra tra Iran e Israele

In un contesto già fragile, la Cina lancia un appello deciso per prevenire una crisi di dimensioni globali. Con l’ombra di un conflitto tra Iran e Israele che si allunga e rischia di infiammare l’intera regione, Pechino invita tutte le parti a evitare l’estensione dello scontro e a tornare sulla strada della diplomazia. La pace non è mai stata così preziosa come in questo momento di tensione crescente.

Pechino, 23 giu. (askanews) - La Cina ha avvertito del rischio di "diffusione" della guerra tra Iran e Israele, dopo dodici giorni di bombardamenti tra i due paesi e gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani. Pechino ha sollecitato le parti coinvolte nel conflitto a "prevenire l'escalation", a "evitare risolutamente l'estensione della guerra e a tornare sulla via della risoluzione politica", ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese, durante una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Cina avverte su rischio "diffusione" guerra tra Iran e Israele

In questa notizia si parla di: guerra - cina - rischio - diffusione

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

GUERRA IRAN, SICILIA A RISCHIO. VI SPIEGO PERCHÉ NOI SICILIANI DOBBIAMO CHIEDERE VERITÀ E NON POSSIAMO RESTARE INDIFFERENTI COME SE NON CI RIGUARDASSE, VI CHIEDO LA MASSIMA DIFFUSIONE. ECCO COSA STA ACCADE Vai su Facebook

La Cina avverte su rischio “diffusione” guerra tra Iran e Israele; La Cina avverte su rischio diffusione guerra tra Iran e Israele; Taiwan: come gli Stati Uniti e la Cina si preparano a una guerra ad alta intensità.

La Cina avverte su rischio “diffusione” guerra tra Iran e Israele - (askanews) – La Cina ha avvertito del rischio di “diffusione” della guerra tra Iran e Israele, dopo dodici giorni di bombardamenti tra i due paesi e gli attacchi statunitensi ai siti ... Da askanews.it

Pentagono, Cina e armi nucleari: chi vince (e chi perde) con l'attacco Usa in Iran - L'attacco Usa all’Iran apre scenari inediti: tra vincitori (neocon, Israele, Cina) e sconfitti (Maga, falchi anticinesi, ed Europa) si ridisegnano gli equilibri mondiali ... msn.com scrive