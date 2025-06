La carriera delle donne e le ragioni dei divorzi

la sua ancora di salvezza, ma un luogo di tensioni e sacrifici. La storia di K. riflette le sfide e le scelte delle donne di oggi, che spesso devono bilanciare carriera e famiglia. Scopriamo insieme le ragioni profonde dietro i divorzi e come il ruolo femminile evolva in un mondo in continuo cambiamento, rivelando che spesso il vero successo si trova nel trovare un equilibrio tra sogni e responsabilità .

K. ha lasciato il suo vecchio lavoro quando il marito ha ricevuto un'offerta in un'altra città . Hanno fatto i bagagli, si sono trasferiti, poi K. è rimasta incinta. Quando è tornata al lavoro, dopo quattro anni di stop, era emozionata come se «avesse ritrovato un pezzo di sé». Aveva voglia di uscire di casa, incontrare i colleghi, tornare a investire sulla sua carriera. Ma a casa andava tutt'altro che bene. «Improvvisamente la casa non era più immacolata, la cena non era sempre pronta e non potevo mollare tutto non appena capitava qualcosa», racconta K. sulla piattaforma Ivee, che supporta le donne che tornano al lavoro dopo un periodo di pausa.

In questa notizia si parla di: carriera - donne - ragioni - divorzi

