la cardiologia del futuro impiantato al san luca il primo pacemaker bicamerale senza fili

la recente innovazione del primo pacemaker bicamerale senza fili dimostra. Questa tecnologia all’avanguardia apre nuove prospettive per il trattamento delle aritmie, migliorando la qualità di vita dei pazienti e consolidando il ruolo di eccellenza dell’ospedale San Luca nel panorama cardiovascolare italiano. La cardiologia si prepara a un futuro ancora più brillante, dove l’innovazione diventa accessibile a tutti.

Impiantato con successo nel laboratorio di Cardio-stimolazione dell’ospedale “San Luca” di Lucca il primo pacemaker bicamerale senza fili, una rivoluzione tecnologica nel campo dell’aritmologia fattibile oggi in pochi ospedali italiani, ma in futuro certamente disponibile per un numero crescente di pazienti. La Cardiologia del San Luca si conferma un importante riferimento regionale nell’ambito dell’impiantistica di dispositivi cardiaci, come testimoniano i suoi oltre 300 impianti all’anno. “La Cardiologia di Lucca - evidenzia il direttore della struttura del “San Luca” Francesco Bovenzi (nella foto) - da oltre venti anni è all’avanguardia nell’innovazione, nella ricerca, nella formazione e applicazione di buone pratiche cliniche, non ultimo nella spasmodica umanizzazione dell’assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it