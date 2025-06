La burocrazia smantella cure per giovane autistico | diffide contro ASL e Regione Abruzzo!

Una burocrazia che mette a rischio le cure di un giovane autistico: questa è la denuncia di Autismo Abruzzo e dei suoi legali. Dante, trasferitosi tra Pescara e Francavilla, ha visto interrompersi inspiegabilmente i suoi percorsi riabilitativi, nonostante una sentenza chiara del Tribunale. Una situazione che solleva gravi interrogativi sulla tutela dei diritti e l’efficienza del sistema assistenziale regionale. È giunto il momento di fare luce e agire.

Pescara - Un cambio di residenza tra Pescara e Francavilla interrompe le terapie del ragazzo, Autismo Abruzzo e legale contestano la discontinuità assistenziale inspiegabile. Un ragazzo autistico, identificato con lo pseudonimo Dante, ha visto interrotte le sue cure riabilitative dopo il trasferimento da Pescara a Francavilla al Mare, nonostante una sentenza favorevole del Tribunale di Pescara, emessa circa un anno fa, che garantiva l'accesso continuativo alle sedute presso il centro “Oltre le Parole”. Dopo il trasferimento con la madre – a pochi chilometri di distanza – la competenza sanitaria è passata dalla ASL di Pescara a quella di Chieti, provocando un vuoto di copertura secondo la versione ufficiale fornita dalla Asl pescarese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - La burocrazia smantella cure per giovane autistico: diffide contro ASL e Regione Abruzzo!

In questa notizia si parla di: cure - autistico - abruzzo - burocrazia

"Sospese le cure a un ragazzo autistico per il cambio di residenza": la denuncia di Autismo Abruzzo - Una decisione che ha scosso le famiglie e gli operatori del settore: il cambio di residenza a Francavilla al Mare ha comportato la sospensione delle cure essenziali di Dante, un giovane autistico.

Divieto di giocare per la #Burofollia. Bambino autistico affidato ai nonni rischia di passare l'estate chiuso in casa. ` . https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/video/2025/06/bambino-a Vai su Facebook

Mamma e papà si separano, ragazzo autistico resta senza terapie dopo il cambio residenza: «Cure sospese per un; Ragazzo autistico privato delle cure per un cambio di residenza; Ragazzo autistico privato delle cure per un cambio di residenza.

La burocrazia smantella cure per giovane autistico: diffide contro ASL e Regione Abruzzo! - Un cambio di residenza tra Pescara e Francavilla interrompe le terapie del ragazzo, Autismo Abruzzo e legale contestano la ... Segnala abruzzo24ore.tv

Mamma e papà si separano, ragazzo autistico resta senza terapie dopo il cambio residenza: «Cure sospese per un cavillo burocratico» - Una questione di pochi chilometri ha interrotto la continuità terapeutica di un ragazzo autistico, privandolo delle sedute riabilitative ... Da msn.com