La Buona Stella | sono in corso le riprese della nuova serie con Miriam Dalmazio e Francesco Arca

Tra il suggestivo paesaggio del Lazio e della Calabria, si stanno svolgendo le riprese della nuova serie “La Buona Stella,” una produzione che promette emozioni e intrighi. Con Miriam Dalmazio, Francesco Arca e un cast di talento, questa fiction coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia si prepara a conquistare il pubblico delle prime serate Rai. Restate sintonizzati: il viaggio nel cuore di questa avvincente storia sta per cominciare.

