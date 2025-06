La bodybuilder She Hulk uccisa a martellate dal marito che poi si è tolto la vita

Una tragedia sconvolgente scuote il mondo del bodybuilding e non solo: la celebre She Hulk colombiana, Zunilda Hoyos Mendez, è stata brutalmente uccisa dal marito, che poi ha scelto di togliersi la vita. Un dramma che mette in luce le ombre dietro le luci di successi e notorietà, lasciando un'amara riflessione sulla violenza domestica e i silenzi che troppo spesso avvolgono queste storie.

La bodybuilder colombiana Zunilda Hoyos Mendez, conosciuta come She Hulk, è stata assassinata dal marito, il pesista Jarrod Gelling, che si è poi tolto la vita. Tutto è accaduto negli scorsi giorni, nella casa di Malaga che la coppia aveva affittato da circa un mese; secondo le prime ricostruzioni, la campionessa di bodybuilding, 43 anni, è stata ripetutamente colpita con un martello, prima che Gelling si togliesse la vita presumibilmente con un coltello, come riportato dalle fonti di polizia che parlano di “ferite da arma da taglio autoinflitte”. Per queste ragioni ha preso corpo l’ipotesi dell’ omicidio-suicidio, suffragata anche da voci secondo cui Hoyos Mendez sarebbe stata prossima a chiedere la separazione dal marito, sposato quattro anni fa. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - La bodybuilder She Hulk uccisa a martellate dal marito, che poi si è tolto la vita

