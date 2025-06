La bergamasca 3T si presenta a Eurobike 2025 a Francoforte

La Bergamasca 3T si prepara a sorprendere a Eurobike 2025, l’evento più atteso nel mondo della mobilità sostenibile. Dal 25 al 29 giugno a Francoforte, questo storico marchio italiano – simbolo di innovazione e qualità nel settore delle biciclette gravel – presenterà un’esperienza rivoluzionaria, lontana dagli stand tradizionali. In collaborazione con The Gravel Club, trasformeranno l’approccio alla fiera in un’avventura coinvolgente e autentica. Un’occasione imperdibile per scoprire il futuro delle due ruote.

In occasione di Eurobike 2025, che si svolgerà a Francoforte dal 25 al 29 giugno, 3T – storico marchio italiano simbolo dell'inovazione ciclistica, nato dalla componentistica e oggi punto di riferimento nel mondo delle biciclette gravel – sperimenterà una formula inedita, più autentica e orientata all'esperienza diretta dell'utente. Nessuno stand tradizionale, nessuna esposizione statica. Al loro posto, una collaborazione con The Gravel Club – la piattaforma europea che connette ciclisti, eventi e aziende del mondo gravel, di quel mondo ciclistico che esce dai limiti dell'asfaltato. Sarà proprio The Gravel Club a rappresentare 3T durante l'evento, offrendo ai partecipanti l'opportunità di testare in prima persona i modelli del brand.

