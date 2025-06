La battuta di Medvedev a Bublik | Speriamo trovi Alcaraz a Wimbledon

Dopo la vittoria di Bublik a Halle, Medvedev ha scherzato con il kazako, augurandogli di affrontare Alcaraz a Wimbledon. Un commento ironico che ha scatenato il sorriso tra i tifosi, dimostrando il suo spirito sportivo e il senso dell’umorismo nel mondo tennistico. Questa battuta ha reso ancora più memorabile l’atmosfera del torneo, lasciando tutti in attesa di vedere se i due si troveranno sul campo a Londra.

Dopo la finale di Halle, vinta da Bublik, Medvedev scherza con il kazako: "Complimenti Sasha a te e al tuo team. Spero tu sia nel tabellone di Alcaraz a Wimbledon". La battuta del russo ha fatto ridere tutti . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La battuta di Medvedev a Bublik: "Speriamo trovi Alcaraz a Wimbledon"

