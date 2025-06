La bakery dell’anno è nata in una gelateria ed è figlia di una giovane coppia

Nata dall’amore tra Chiara Masino e Giuseppe Mazzocca, giovani imprenditori e appassionati di bontà, la Bakery dell’anno 2023 si è evoluta da una semplice gelateria in un vero e proprio tempio del pane. La loro microbakery Coce incarna passione e dedizione, portando in tavola creazioni autentiche e di alta qualità. Scopri come questa avventura ha preso vita e continua a conquistare il cuore degli estimatori del buon pane.

Chiara Masino e Giuseppe Mazzocca della microbakery Coce, Bakery dell’anno secondo la nuova edizione della guida Pane e Panettieri d'Italia, raccontano come è nata la loro attività. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La bakery dell’anno è nata in una gelateria ed è “figlia” di una giovane coppia

