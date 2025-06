La 18enne ferita da un proiettile sul balcone di casa crolla la bugia detta ai medici | Ha sparato il fidanzato Il caso a Catania

La tragica vicenda di Catania si infittisce: la giovane ferita, inizialmente creduta vittima di un colpo di proiettile vagante, ha rivelato la verità. La bugia raccontata ai medici si è sgretolata, svelando che lo sparo non proveniva dalla strada, ma dal gesto di un fidanzato minorenne. Nel quartiere Nesima, le indagini hanno portato alla luce un dramma familiare e giovanile, dimostrando come le apparenze possano ingannare e rivelando la complessità di questa vicenda.

Si pensava fosse una pallottola vagante, ma a esplodere il colpo, in realtà, è stato fidanzatino minorenne. È successo nel quartiere Nesima di Catania, dove venerdì 20 giungo una 18enne aveva raccontato di essersi affacciata al balcone di casa sua ed essere stata colpita da un proiettile che, in un primo momento, si pensava fosse stato esploso dalla strada per festeggiare qualche ricorrenza. Le indagini hanno permesso di accertare che la pallottola in realtà è stata sparata in casa dal fidanzato minorenne della vittima, suo convivente, che per colpirla avrebbe usato una pistola giocattolo modificata.