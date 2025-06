Kuwaitmilitari italiani in bunker a scopo precauzionale

In Kuwait, i militari italiani si rifugiano in bunker come misura precauzionale, mentre in Qatar sono al sicuro e nessun attacco è stato registrato. In Iraq, le operazioni a Erbil e Baghdad proseguono senza incidenti legati alla rappresaglia iraniana, che rientrano nelle previsioni di rischio. Gli italiani che operavano nei questi contesti continueranno a seguire rigorose misure di sicurezza per garantire la loro incolumità e la stabilità della missione.

In Kuwait i militari italiani sono riparati in bunker a titolo precauzionale mentre quelli in Qatar sono al sicuro. Inoltre in Iraq, ad Erbil e Baghdad, non risultano attacchi missilistici dovuti alla rappresaglia iraniana che possano aver coinvolto le basi dove operano i militari italiani. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui gli attacchi "erano all'interno delle previsioni di possibilità". Per questo gli italiani che operavano nei luoghi finiti nel mirino "erano stati spostati precedentemente".

