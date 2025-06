Kuwait | militari italiani nei bunker chiuso temporaneamente lo spazio aereo

Le tensioni nel Golfo si fanno sempre più intense: militari italiani nei bunker in Kuwait, mentre lo spazio aereo viene chiuso temporaneamente. Tra attacchi e sirene di allarme, le installazioni militari statunitensi e alleate sono in stato di massima allerta, testimoniando la crescente instabilità della regione. Un quadro che preoccupa non solo gli operatori sul campo, ma anche l'intera comunità internazionale, pronta a seguire con attenzione gli sviluppi di questa crisi imprevedibile.

Da un lato l'attacco alla base americana di Al Udeid in Qatar. Dall'altro le sirene di allarme sono scattate nelle scorse ore anche alla base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait. A riferirlo sono diversi media locali e internazionali, tra cui il sito israeliano Ynet. Oltre alla base in Kuwait, anche installazioni militari statunitensi in Bahrein e Qatar sono state poste in stato di allerta, con l’attivazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Kuwait: militari italiani nei bunker, chiuso "temporaneamente" lo spazio aereo

MEDIO ORIENTE | È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l'attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, sono stati rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari. #ANSA Vai su Facebook

