Kuwait | militari italiani nei bunker chiuso temporaneamente lo spazio aereo anche in Emirati Arabi e Bahrein

In un clima di crescente tensione nel Golfo, le forze militari italiane e americane si preparano a fronteggiare minacce imprevedibili. Dopo l’attacco alla base americana di Al Udeid in Qatar, anche la base di Ali Al Salem in Kuwait ha attivato le sirene di allerta, mentre lo spazio aereo viene temporaneamente chiuso negli Emirati Arabi e nel Bahrein. Una crisi che richiede attenzione e strategie condivise: ecco cosa sta accadendo.

Da un lato l'attacco alla base americana di Al Udeid in Qatar. Dall'altro le sirene di allarme sono scattate nelle scorse ore anche alla base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait. A riferirlo sono diversi media locali e internazionali, tra cui il sito israeliano Ynet. Oltre alla base in Kuwait, anche installazioni militari statunitensi in Bahrein e Qatar sono state poste in stato di allerta, con l'attivazione.

