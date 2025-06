Koopmeiners non convince ancora ma festeggia dopo Juve Wydad | la FOTO e il messaggio dell’olandese

Nonostante le recenti prestazioni insoddisfacenti, Koopmeiners non perde il sorriso: dopo la vittoria della Juve contro il Wydad, l’olandese ha condiviso un messaggio di festa e una foto che svela la sua determinazione. È ancora presto per giudicare il vero potenziale del centrocampista, ma la sua voglia di reagire è evidente. La strada verso il pieno riscatto è ancora lunga, e i tifosi attendono con fiducia il suo pronto riscatto.

Koopmeiners festeggia dopo Juve Wydad: la FOTO e il messaggio pubblicato dal centrocampista olandese. Il centrocampista della Juve Koopmeiners ha festeggiato la vittoria dei bianconeri contro il Wydad nel secondo match del Mondiale per Club. Anche in questa partita l'olandese non è riuscito a dare la scossa nella sua prestazione ed è ancora lontano il vero Koopmeiners anche dal punto di vista fisico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners) PAROLE – «Bella vittoria a Philadelphia!».

Koopmeiners di nuovo dal primo minuto? Le condizioni del centrocampista olandese e il piano di Tudor per Juve Wydad - Teun Koopmeiners torna dall'inizio? Le ultime condizioni del centrocampista olandese e il piano di Tudor per la sfida tra Juventus e Wydad promettono emozioni.

L'Yildiz show regala tre punti alla Juventus I bianconeri convincono ancora al Mondiale per Club contro i marocchini del Wydad Casablanca e staccano il pass per gli ottavi

Koopmeiners e quel debito da ripagare: negli USA l'aria non è ancora cambiata - "Sento la responsabilità, so che devo fare meglio e posso farlo: ho le capacità per giocare nella Juventus e voglio dimostrarlo. Lo riporta ilbianconero.com