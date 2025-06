Kolo Muani Juventus la volontà dell’attaccante è chiara ma attenzione a quel top club inglese | c’è la mossa che potrebbe ribaltare gli scenari

Kolo Muani continua a essere al centro delle attenzioni di Juventus e altri top club europei. La volontà dell’attaccante francese è chiara, ma il mercato riserva sorprese: il Chelsea si prepara a fare un’offerta concreta al PSG, mentre la Juventus spera di blindarlo. Con questa mossa, il quadro potrebbe cambiare radicalmente: il futuro di Muani pende ancora da un filo. Riuscirà la Vecchia Signora a mantenere il suo gioiello?

Kolo Muani Juventus, la volontà dell'attaccante è chiara: ci sono novità sull'interesse di un club inglese. Kolo Muani resta il nome caldo per l'attacco del futuro. Come riportato da Footmercato, il Chelsea sarebbe pronto a presentare un'offerta concreta al PSG per acquistare il cartellino dell'attaccante classe 1998 ma, allo stesso tempo, il calciomercato Juve vorrebbe tenerlo a Torino. Tuttavia, la volontà dello stesso Kolo Muani potrebbe ribaltare gli scenari: il giocatore vorrebbe restare un'altra stagione a Torino, indossando ancora la maglia bianconera. Una posizione chiara che potrebbe spingere il club parigino ad aprire un dialogo con la Juve per il rinnovo del prestito.

Kolo Muani Juventus, svelate le condizioni per la permanenza in bianconero: cosa filtra sull'attaccante francese. Ultimissime - Kolo Muani, attaccante francese, è al centro delle attenzioni in casa Juventus. Le ultime indiscrezioni rivelano le condizioni che potrebbero influenzare la sua permanenza nel club bianconero.

