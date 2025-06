Kolo Muani Juventus | bianconeri al lavoro col PSG per il riscatto due club di Premier provano a inserirsi a sorpresa! Le novità

I bianconeri sono determinati a mantenere Randal Kolo Muani in rosa anche per la prossima stagione, lavorando al riscatto con il Paris Saint-Germain. Tuttavia, due club di Premier League si fanno avanti, cercando di inserirsi nella trattativa a sorpresa. La sfida tra desideri e offerte si intensifica: sarà il futuro di Muani a scrivere un nuovo capitolo per la Juventus? Solo il tempo svelerà gli eventuali sviluppi.

Kolo Muani Juventus: bianconeri al lavoro col Paris Saint-Germain per il riscatto, due club di Premier League provano a inserirsi a sorpresa! Novità . L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain e attualmente in prestito alla Juventus. I bianconeri hanno intenzione di blindare il giocatore in rosa anche per la prossima stagione. Sarà fondamentale però trovare al più presto un accordo con il club parigino, anche perché dall'estero e in particolare dalla Premier iniziano a farsi avanti: in particolare Manchester United e Chelsea, a caccia di rinforzi nel reparto.

Kolo Muani Juventus (Gazzetta), cresce il feeling tra le parti: svelata la strategia dei bianconeri per convincere il PSG - Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta intensificando i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, il cui talento ha brillato anche nell'ultima partita contro la Lazio.

