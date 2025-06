Kolo Muani Juve | svolta Psg! Ora i francesi cambiano le carte in tavola nell’operazione per l’attaccante Cosa sta succedendo

Il mercato si infiamma: il Paris Saint-Germain stravolge le carte in tavola sull’operazione Randal Kolo Muani, complicando il futuro dell’attaccante francese alla Juventus. La trattativa, inizialmente ben avviata, ora si fa incerta e ricca di sorprese. I francesi aprono nuovi scenari, mentre i bianconeri devono correre ai ripari per mantenere il loro obiettivo di rafforzare l’attacco. Cosa succederà nelle prossime settimane? Restate sintonizzati.

Kolo Muani Juve: il Psg cambia le carte in tavola nell'operazione per l'attaccante. Cosa sta accadendo nei discorsi tra i due club. Il futuro di Randal Kolo Muani alla Juve si fa improvvisamente più complesso. Se l'intenzione del club bianconero è quella di trattenere a tutti i costi l'attaccante francese, protagonista di un eccellente finale di stagione, la strada per la sua conferma è ora tutta in salita. Secondo le ultime notizie riportate da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il Paris Saint-Germain, club proprietario del suo cartellino, ha cambiato le carte in tavola, forte di una nuova e rafforzata posizione a livello europeo.

Kolo Muani Juve, l’indiscrezione: «Si valuterà se ci saranno margini per il rinnovo del prestito oppure…». Novità importanti sul futuro dell’attaccante - Kolo Muani alla Juventus: nuove indiscrezioni sul futuro dell'attaccante. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, si sta valutando la possibilità di un rinnovo del prestito o di altre opzioni.

