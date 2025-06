Kirsty Coventry nuova presidente del Cio il passaggio di consegne con Bach

In un momento storico per il Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry diventa la prima donna e africana a ricoprire il ruolo di presidente. La cerimonia di passaggio di consegne con Thomas Bach, svoltasi a Losanna, segna un nuovo capitolo di leadership e innovazione. Dopo aver trionfato con ampio margine in un’elezione avvincente, Coventry si appresta a guidare il movimento olimpico verso un futuro promettente e inclusivo. Un cambiamento che promette grandi sfide e opportunità .

La cerimonia di passaggio delle consegne, nella sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di Losanna, tra il presidente uscente Thomas Bach e la nuova presidente Kirsty Coventry. La 41enne è la prima donna e la prima persona proveniente dall’Africa a ricoprire il ruolo: entrerĂ ufficialmente in carica domani, martedì, dopo aver vinto con ampio margine un’elezione con sette candidati lo scorso marzo. Coventry, due volte medaglia d’oro olimpica nel nuoto per lo Zimbabwe, guiderĂ il Cio per i prossimi otto anni, compresi i Giochi Olimpici estivi del 2028 a Los Angeles. Bach, campione olimpico nella scherma a squadre nel 1976, lascia la carica dopo il mandato massimo di 12 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kirsty Coventry nuova presidente del Cio, il passaggio di consegne con Bach

