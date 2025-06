Kimi Antonelli supera gli esami di maturità | l’annuncio con tanto di corona d’alloro ora il ritorno in pista

Kimi Antonelli, il giovane talento della Mercedes, ha fatto il suo grande debutto nel mondo adulto con il superamento degli esami di maturità. Dopo aver salutato i banchi di scuola, ora il suo sguardo è rivolto alla pista e ai sogni di Formula 1. Con la sua corona d’alloro e un sorriso di soddisfazione, Andrea si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua brillante carriera, dove ogni curva rappresenta una nuova sfida da conquistare.

Addio banchi di scuola, ora è tempo di godersi i libri solo nel tempo libero e di pensare alla Formula 1. Andrea Kimi Antonelli, il 18enne talento della Mercedes, si è diplomato ufficialmente nella mattinata di lunedì 23 giugno, chiudendo così gli esami di maturità. Il pilota bolognese lo ha annunciato con una storia Instagram, dopo aver superato con successo la prova orale dell'esame di maturità all'Istituto tecnico per finanza e marketing ' Gaetano Salvemini ' di Casalecchio di Reno. Nell'immagine, lo si vede col volto sereno ma stanco — impegnato in un tour de force importante per passare al meglio gli esami, tra lo studio e le gare nel Circus — una camicia bianca e una corona di alloro in testa, con il nastrino rosso.

