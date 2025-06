Kimi Antonelli si è diplomato superata la maturità L'annuncio sui social | Promosso

Kimi Antonelli, giovane promessa della Formula 1 e talento della Mercedes, ha dimostrato di saper eccellere anche lontano dai circuiti. Tra un GP e l’altro, ha conquistato il suo diploma di maturità, superando brillantemente gli esami scritti e l’orale. Un esempio di dedizione e impegno che ispira giovani e appassionati di motorsport. Scopriamo insieme come ha raggiunto questo importante traguardo e cosa significa per il suo futuro.

Kimi Antonelli: “Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera. Ferrari? Non si sa mai” - Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, concilia l'impegno in pista con lo studio serale per ottenere la maturità.

Potrai correre in Formula Uno, avere la responsabilità di guidare una Mercedes e sfrecciare a 300 km/h. Ma niente e nessuno potrà mai battere la strizza della prova orale agli esami di maturità. Kimi Antonelli, uno di noi. Vai su Facebook

