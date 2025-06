Kimi Antonelli promosso alla maturità La festa? Dopo il Gp di Austria

Kimi Antonelli, il promettente talento bolognese, si prepara a festeggiare la meritata promozione alla maturità, conquistata con impegno e passione. Dopo aver affrontato l’esame con determinazione, il giovane pilota torna in pista per il Gp di Austria, pronto a vivere un weekend all’insegna di emozioni e successi, tra Riccione e San Marino. La sua storia è una testimonianza di dedizione che continua a scrivere nuove pagine di successo.

Bologna, 23 giugno 2025 – Kimi Antonelli l'aveva promesso: la festa sarà tra Riccione e San Marino con gli amici, ma sarà dopo il Gp di Austria che questo fine settimana lo vedrà tornare in pista dopo lo stress dell'esame di maturità sostenuta con i compagni dell'istitito Salvemini di Casalecchio. La buona notizia arriva proprio dal profilo del giovanissimo pilota bolognese, appena diciottenne, che ha appena conquistato la sua prima pole nella gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Andrea Kimi Antonelli ha infatti postato una storia con una corona di alloro sul capo e la trionfale scritta: "Promosso!".

