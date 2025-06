Kilimangiaro On the Road il viaggio riparte tra Italia ed Europa

Pronti a ripartire con Kilimangiaro on the Road? La trasmissione, condotta da Camila Raznovich, torna in prima serata su Rai 3 con sei nuove puntate tra Italia ed Europa. Un viaggio emozionante e ricco di scoperte, che ci porterà da Parigi a Pompei, passando per Palermo e Milano, attraverso le storie di chi ama e vive quei luoghi. Martedì 24 giugno si parte dall’Opéra Garnier di Parigi, dove l’avventura prende il via...

Tornano in prima serata su Rai 3 i viaggi On the Road di Kilimangiaro, realizzati da Camila Raznovich, che abbandona per l’estate lo Studio 3 del Centro di Produzione TV di Corso Sempione a Milano. Sei nuove puntate tra Italia ed Europa, da Parigi a Pompei, passando per Palermo e Milano: un grand tour con chi vive quei luoghi e li ama. Martedì 24 giugno si parte dall’ OpĂ©ra Garnier di Parigi, dove l’étoile della danza Eleonora Abbagnato racconterĂ il suo luogo del cuore. Si prosegue poi con Valeria Bruni Tedeschi, che accompagnerĂ la Raznovich lungo Rue de Rivoli. Sempre nella prima puntata, Jacopo Veneziani svelerĂ i segreti e i fantasmi artistici di Montmartre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Kilimangiaro On the Road, il viaggio riparte tra Italia ed Europa

In questa notizia si parla di: kilimangiaro - road - italia - europa

Milan-Bologna 0-1 (90?): fallimento totale. Sfugge Coppa Italia ed Europa - Al termine del secondo tempo di Milan-Bologna, la finale della Coppa Italia 2024-2025 si è rivelata un fallimento totale per i rossoneri.

Kilimangiaro on the road; Tornano i viaggi on the road di kilimangiaro tra italia ed europa con camila raznovich; Kilimangiaro: Viaggi on the road con Camila Raznovich tra Italia ed Europa, un'avventura imperdibile.

Kilimangiaro On the Road: Un viaggio estivo tra storia, cultura e natura - "Kilimangiaro On the Road" torna su Rai 3 con Camila Raznovich, esplorando luoghi iconici e meno conosciuti in Italia ed Europa, da Parigi a Pompei, con ospiti come Eleonora Abbagnato e Paolo Magri. Secondo ecodelcinema.com

Kilimangiaro Rai 3, puntata di oggi 29 dicembre 2024 (dalle 16:40): consigli di viaggio - 2025 (dopo l’anteprima di Kilimangiaro on the road) con nuove puntate, sempre condotte da Camila Raznovich giunta, con questa ... Si legge su msn.com