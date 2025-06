Kiev gli 007 | Sventato un attentato a Zelensky in Polonia | Strage nella capitale nove morti

Tensioni alle stelle tra Russia e Ucraina: un attentato sventato a Zelensky in Polonia, nove vittime a Kiev, e dichiarazioni incendiarie di Putin che minaccia di eliminare i nazisti a Kiev. L’Italia chiede con fermezza un cessate il fuoco immediato all’ONU, mentre il Cremlino rivendica l’intera Ucraina come parte del popolo russo. Un quadro di crisi sempre più complesso e incandescente, che richiede attenzione e responsabilità da tutta la comunità internazionale.

Putin: "Eliminare gli elementi nazisti nella leadership di Kiev". L'Italia all'Onu rilancia: "Cessate il fuoco immediato". Il leader del Cremlino: "Russi e ucraini unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra".

Ucraina, 007 Kiev: “Sventato attentato a Zelensky in Polonia” - In un clima di crescente tensione internazionale, notizie di un attentato sventato contro Zelensky in Polonia scuotono gli scenari geopolitici.

Guerra Ucraina, gli 007 di Kiev: Sventato un attentato a Zelensky in Polonia. LIVE; Gli 007 di Kiev: 'Sventato un attentato a Zelensky in Polonia'; Kiev, almeno 10 morti e 33 feriti negli attacchi russi. Bombe russe anche su Kramatorsk - UE Kallas : Pacchetto sanzioni entro settimana, price cap petrolio su tavolo.

007 Kiev, sventato un attentato a Zelensky in Polonia - Il servizio di intelligence militare ucraino Sbu ha riferito che un attentato per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky è stato sventato all'aeroporto di Rzeszów in Polonia.

Zelensky, sventato un attentato in Polonia. L'intelligence ucraina: «Volevano ucciderlo con un drone o un cecchino» - I servizi segreti ucraini hanno riferito di aver sventato un attentato in Polonia ai danni del presidente Volodymyr Zelensky.