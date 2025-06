Khamenei taglia tutti i contatti lite ai vertici del regime sulla risposta da dare agli UsaL' ayatollah scrive a Putin | serve più sostegno

In un’epoca di tensioni crescenti, Khamenei si isola, tagliando i ponti con i vertici del regime e lasciando il paese in un silenzio inquietante. La sua decisione di non rispondere agli ayatollah e l’invio di una lettera a Putin per chiedere supporto evidenziano una crisi di leadership senza precedenti. In questo scenario di incertezza, il futuro dell’Iran appare più fragile che mai, lasciando il mondo ad attendere il suo prossimo movimento.

La guida suprema dell'Iran in silenzio nel bunker. Anche Rouhani e Larijani non riescono a raggiungerlo.

Per il corrispondente di Radio Radicale, #MarianoGiustino, la gente festeggia i colpi al regime iraniano. Contatti fra i pretoriani e l’opposizione Vai su Facebook

Khamenei taglia tutti i contatti: è nascosto da quattro giorni. Lite ai vertici sulla risposta agli Usa; ### Morning note: economia e finanza dai giornali; Israele-Iran, la guerra in diretta | Bombardamenti sull'Iran, «nel mirino i simboli del regime»: colpito anche l'ingresso del carcere di Evin. La minaccia di Teheran: attacchi negli Usa con «cellule dormienti».

