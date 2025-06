Khamenei taglia tutti i contatti lite ai vertici del regime sulla risposta da dare agli Usa L' ayatollah scrive a Putin | serve più sostegno

Nel cuore di un regime in tumulto, l’ayatollah Khamenei si isola nel suo bunker, tagliando i contatti con i vertici e lasciando il paese senza una chiara risposta agli Usa. Mentre figure come Rouhani e Larijani cercano di raggiungerlo senza successo, la sua assenza diventa il simbolo di una crisi di leadership senza precedenti. La domanda che resta aperta è: quale sarà il prossimo passo in questa delicata partita geopolitica?

Per il corrispondente di Radio Radicale, #MarianoGiustino, la gente festeggia i colpi al regime iraniano. Contatti fra i pretoriani e l'opposizione

Khamenei taglia tutti i contatti: è nascosto da quattro giorni. Lite ai vertici sulla risposta agli Usa; ### Morning note: economia e finanza dai giornali; Israele-Iran, la guerra in diretta | Israele allarga il fronte: bombe sul quartier generale dei pasdaran, «molte vittime». Colpito il carcere di Evin. Putin: «Proveremo ad aiutare il popolo iraniano».

