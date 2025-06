Khamenei sparito Iran nel caos | Nessuno sa dove sia il leader Scatta la paranoia

Khamenei sparito, il velo di mistero avvolge l’Iran: da giorni il leader supremo è scomparso dalla scena pubblica, alimentando tensioni e sospetti in un Paese già sotto pressione. Se si può credere alle fonti interne, l’86enne si troverebbe in un bunker segreto con la famiglia, isolato dal mondo per timore di attentati. Un breve video diffuso dai sostenitori del regime mostra...

Da giorni il leader supremo iraniano Ali Khamenei è sparito dalla scena pubblica. Un silenzio che alimenta tensioni e sospetti in un Iran già fortemente sotto pressione. Secondo quanto trapela da fonti interne, il religioso 86enne si troverebbe in un bunker segreto insieme alla famiglia, totalmente isolato dal mondo esterno per timore di attentati e tracciamenti elettronici. Un breve video, diffuso da alcuni sostenitori del regime, mostra Khamenei parlare a una folla di fedeli: “La mia vita non ha alcun significato. Anche se mi uccidessero, non consideratelo una perdita. Stiamo vincendo finché non ci pieghiamo al potere”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Khamenei sparito, Iran nel caos: "Nessuno sa dove sia il leader". Scatta la paranoia

In questa notizia si parla di: khamenei - sparito - iran - leader

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra. La minaccia all'Iran: «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici» | Nella notte raid nel quartiere in cui vive Khamenei e l'Iran risponde - In una notte di tensione crescente, Israele ha lanciato un attacco su Teheran, colpendo strategici quartieri e facendo scattare sirene d’allerta in tutta la capitale iraniana.

Le forze iraniane hanno colpito tre basi aeree israeliane utilizzate per lanciare attacchi contro l'Iran: lo ha detto ieri sera, alla tv di Stato, Ahmad Vahidi, il principale consigliere del leader iraniano Ali Khamenei. Si tratta delle basi di Nevatim e Ovda, dove si tr Vai su Facebook

Giallo su Khamenei sparito, uccisi i vertici Pasdaran; Khamenei si dà alla macchia, Trump bombarda l’Iran; Khamenei «sparito», il «testamento» con i tre successori. Il New York Times: teme di essere ucciso, dà ordini attraverso collaboratori di fiducia.

Iran nel caos, Khamenei scompare. Silenzio dal bunker, scatta la paranoia ai vertici del regime - Da giorni il leader supremo iraniano Ali Khamenei è sparito dalla scena pubblica. Lo riporta iltempo.it

Khamenei, la Guida Suprema ha i giorni contati? Il piano interno per rimuoverlo dal potere. E Trump menziona un «cambio di regime» - L'intervento diretto degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran ha pesantemente condizionato gli equilibri in Medio- Come scrive ilmessaggero.it