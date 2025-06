Kevin Owens | El Grande Americano? Secondo me è Elias

Kevin Owens, noto come "El Grande Americano", si trova al centro di un intricato mistero che tiene con il fiato sospeso i fan della WWE. Dopo aver coinvolto Elias in uno dei suoi divertenti ma intriganti giochi di identitĂ , KO ora punta il dito contro Chad Gable, alimentando speculazioni e suspense. Con il suo carisma unico e un passato ricco di colpi di scena, Owens continua a sorprendere, dimostrando che anche out of the ring sa essere protagonista.

Kevin Owens è purtroppo fermo ai box a causa di un brutto infortunio al collo. Nel corso del 2022 KO fu protagonista di una faida comedy con Ezekiel durante la quale il canadese sosteneva che in realtĂ egli non fosse altri che Elias. Attualmente il tema si sta riproponendo con El Grande Americano e su chi si celi sotto la maschera. Il dito è puntato verso Chad Gable, il quale però ha sempre negato. La teoria di KO. Ospite del Fanatics Fest, Kevin Owens è stato chiamato a rispondere ad una domanda sulla identitĂ di El Grande Americano e se sotto la maschera si nasconda Chad Gable. Ebbene, la sua risposta ha divertito i fan presenti: “No non credo, secondo me è Elias, o forse Ezekiel o forse Elijah”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Kevin Owens: “El Grande Americano? Secondo me è Elias”

