Kelly strappa ancora applausi | Il più pulito della retroguardia bianconera l’aria degli States sembra fargli bene Voto e pagella

Lloyd Kelly si conferma protagonista indiscusso nella difesa bianconera, conquistando applausi con la sua prestazione impeccabile. La sua serenità e precisione, forse rafforzate dall’aria degli States, lo rendono un pilastro fondamentale per la Juventus. Con una pagella che gli assegnerebbe un 6,5, il centrale inglese si distingue come il più pulito del reparto. Ma cosa riserverà il futuro per questo campione?

del centrale inglese. La Juventus ha battuto 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda partita del suo Mondiale per Club conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Di seguito la pagella di Lloyd Kelly, che per Tuttosport strappa una piena sufficienza. KELLY 6,5 – Il più pulito della retroguardia bianconera: contiene come può lo strapotere di Amrabat, chiude bene le diagonali del Wydad aiutando la squadra a ripartire, quando si sgancia in avanti lo fa con umiltà . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly strappa ancora applausi: «Il più pulito della retroguardia bianconera, l’aria degli States sembra fargli bene». Voto e pagella

In questa notizia si parla di: strappa - applausi - pulito - retroguardia

Il cantante maremmano è stato accolto da una marea di fan, tra applausi e bandierine tricolore. - Il giovane cantautore maremmano Lucio Corsi ha dato il via all'Eurovision Song Contest 2025 con un'arrivo trionfale a Basilea.