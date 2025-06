Keita Balde | Nainggolan veniva ad allenarsi con Rolex che costavano 60.000 euro e li lanciava

Keita Balde, ex stella di Lazio e Inter, ha vissuto momenti di follia e grande passione nel calcio e nella vita. Ricordato anche per gli episodi più sorprendenti, come l’allenarsi con Rolex da 60.000 euro che lanciava con disinvoltura, ora a 30 anni si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo in Serie B con il Monza. Ma cosa ha raccontato nel suo ultimo intervista? Scopriamolo insieme.

A 30 anni Keita Balde, ex di Lazio e Inter, è tornato nel calcio italiano nell'ultima parte della passata stagione in Serie A con il Monza ormai già diretto verso la retrocessione in Serie B. L'attaccante ex Lazio e Inter ha poi firmato il rinnovo fino al 2027 nonostante giocherà in serie cadetta dalla prossima stagione. Nel corso di un'intervista rilasciata in Spagna al podcast 'El After de Post United' l'attaccante senegalese ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera Il calciatore ha tanti ricordi del periodo passato all'Inter sotto la guida di Luciano Spalletti e in compagnia di Radja Nainggolan che Keita descrive come un giocatore diverso.