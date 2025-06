Kazakistan | Astana Guerrieri di terracotta tornano in vita a gala serale di Chang’an

Nel cuore di Astana, un evento straordinario ha fatto rivivere i Guerrieri di Terracotta come mai prima d’ora. Durante il gala serale di Chang’an, organizzato dall’agenzia Xinhua, luci e danze hanno trasportato gli spettatori nel passato, portando in vita le antiche figure cinesi in uno spettacolo mozzafiato. Un’esperienza che unisce arte, storia e tecnologia, lasciando tutti senza fiato. Per scoprire di più, visitate il video completo al link seguente.

Avete mai visto una danza dei Guerrieri di terracotta? Al gala serale di Chang’an ad Astana, organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua, uno spettacolo di luci e danze ha riportato in vita le antiche figure. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma629712562971252025-06-23kazakistan-astana-guerrieri-di-terracotta-tornano-in-vita-a-gala-serale-di-chang-an Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Kazakistan: Astana, Guerrieri di terracotta tornano in vita a gala serale di Chang’an

