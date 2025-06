Kazakistan | ad Astana forum su sviluppo cooperazione Cina-Asia centrale comunicazione internazionale su Via della seta

Ieri ad Astana, capitale del Kazakistan, si sono svolti due importanti eventi: il China-Central Asia Cooperation Development Forum e la terza edizione del Silk Road International Communication Forum. Con la partecipazione di circa 240 rappresentanti di media, think tank e istituzioni culturali, questi incontri hanno rafforzato i legami tra Cina e Asia centrale, promuovendo una comunicazione più efficace e una collaborazione strategica sulla Via della Seta. Un momento cruciale per il futuro della regione e delle sue relazioni internazionali.

Fu Hua, presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, partecipa al China-Central Asia Cooperation Development Forum e alla terza edizione del Silk Road International Communication Forum ad Astana, in Kazakistan, ieri 22 giugno 2025. I due eventi si sono tenuti ieri nella citta’, capitale del Paese. Circa 240 rappresentanti di media, think tank, istituzioni culturali e settori commerciali della Cina e dell’Asia centrale si sono impegnati in discussioni approfondite su temi quali l’approfondimento della cooperazione sulla Via della seta. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Kazakistan: ad Astana forum su sviluppo cooperazione Cina-Asia centrale, comunicazione internazionale su Via della seta

In questa notizia si parla di: asia - forum - kazakistan - astana

Meloni a Samarcanda e Astana per sviluppare rapporto Asia centrale - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una missione nei centri strategici di Samarcanda e Astana, focalizzandosi su energia, minerali rari e opportunità di investimento.

Ho avuto l’onore di intervenire all’Italy-Kazakhstan Supply Chain Forum, evento tenutosi a margine del prestigioso Astana International Forum 2025. Un’iniziativa di alto profilo promossa dal Kazakistan per rilanciare il dialogo tra Europa e Asia su econ Vai su Facebook

Kazakistan: ad Astana forum su sviluppo cooperazione Cina-Asia centrale, comunicazione internazionale su Via della seta; Intervento del Presidente Meloni all'Astana International Forum; Kazakistan, Meloni ad Astana: “Siglate intese che guardano al futuro.

Kazakistan, Meloni ad Astana: “Siglate intese che guardano al futuro" - La presidente del Consiglio è giunta ieri in Kazakistan in occasione dell’Astana International Forum come seconda tappa della sua missione diplomatica in Asia Centrale, area strategica ... Da tg24.sky.it

Astana Forum 2025: dal commercio alle sfide climatiche, Italia sigla contratti strategici - Intitolato "Connecting Minds, Shaping the Future", il Forum internazionale di Astana (AIF) ha riunito oltre 160 relatori internazionali e circa 7. Scrive msn.com