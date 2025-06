Kaufmann il 3 giugno coinvolto in una lite in un bar a Roma

Una serata di tensione e mistero si dipana tra le vie di Roma, svelando dettagli sconvolgenti sulla tragica vicenda di Anastasia Trofimova. Il 3 giugno, un episodio violento coinvolge Kaufmann in un bar, mentre pochi giorni dopo emerge che la donna, trovata morta a Villa Pamphili, era ancora viva. Un retroscena che solleva nuovi interrogativi e apre uno spiraglio sulla verità dietro questa tragica storia.

Il 3 giungo Anastasia Trofimova, la ragazza di 28 anni trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno scorso a poca distanza dal corpo della figlia Andromeda, era ancora viva. Il dato emerge da un episodio avvenuto all'interno dello Starbucks di piazza San Silvestro dove Francis Kaufmann fu vittima di una aggressione da parte di un altro cliente alla presenza della donna e della piccola. La vicenda è raccontata in una informativa dei carabinieri trasmessa alla Procura di Roma. I militari dell'Arma intervennero dopo che il titolare del bar aveva sollecitato il loro arrivo ma i tre si erano già allontanati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kaufmann il 3 giugno coinvolto in una lite in un bar a Roma

