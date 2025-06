Katia Follesa fidanzata con un protagonista di Mare Fuori

Dopo la fine della sua precedente relazione, Katia Follesa ha ritrovato serenità accanto a Vincenzo Ferrera, noto protagonista di “Mare Fuori”. La loro complicità, emersa attraverso un post sui social, ha acceso i sospetti dei fan, desiderosi di scoprire se questa nuova storia d’amore sia destinata a diventare il prossimo capitolo importante della vita delle due star. La curiosità cresce: sarà davvero amore tra Katia e Vincenzo?

Dopo la separazione da Angelo Pisani, Katia Follesa ha trovato conforto in Vincenzo Ferrera, attore noto per il suo ruolo in " Mare Fuori ". La loro relazione è emersa pubblicamente dopo che Katia ha condiviso un post sui social in cui ringraziava diverse persone, tra cui Vincenzo, per il supporto ricevuto durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. I fan hanno notato il nome di Ferrera, alimentando i rumors su una possibile relazione tra i due. Lo scorso febbraio dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Katia Follesa ha fatto dei ringraziamenti social e molti hanno notato un nome particolare, un protagonista di Mare Fuori: " Condivido gli applausi di questa straordinaria esperienza con tutte le persone che mi hanno fatto stare tranquilla e serena, anche se prendo il betabloccante.

