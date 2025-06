Katia Follesa è fidanzata con un protagonista di Mare Fuori

Dopo la fine della relazione con Angelo Pisani, Katia Follesa sembra aver trovato nuova serenità accanto a Vincenzo Ferrera, protagonista di “Mare Fuori”. La loro vicinanza è diventata virale dopo un post social in cui Katia menzionava l’attore tra i ringraziamenti per il supporto durante il Festival di Sanremo. I fan sono ormai certi: questa storia d’amore sta conquistando il cuore di molti, alimentando i gossip e le aspettative di una coppia emergente nel panorama dello spettacolo italiano.

Dopo la separazione da Angelo Pisani, Katia Follesa ha trovato conforto in Vincenzo Ferrera, attore noto per il suo ruolo in “ Mare Fuori “. La loro relazione è emersa pubblicamente dopo che Katia ha condiviso un post sui social in cui ringraziava diverse persone, tra cui Vincenzo, per il supporto ricevuto durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. I fan hanno notato il nome di Ferrera, alimentando i rumors su una possibile relazione tra i due. Lo scorso febbraio dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Katia Follesa ha fatto dei ringraziamenti social e molti hanno notato un nome particolare, un protagonista di Mare Fuori: “ Condivido gli applausi di questa straordinaria esperienza con tutte le persone che mi hanno fatto stare tranquilla e serena, anche se prendo il betabloccante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Katia Follesa è fidanzata con un protagonista di Mare Fuori

In questa notizia si parla di: mare - fuori - katia - follesa

Katia Follesa fidanzata con un protagonista di Mare Fuori - Dopo la fine della sua precedente relazione, Katia Follesa ha ritrovato serenità accanto a Vincenzo Ferrera, noto protagonista di “Mare Fuori”.

Sanremo 2025, top e flop della terza serata: Mare Fuori c'è ma non si vede, Katia Follesa ravviva l'Ariston; Sanremo 2025, Top e Flop della terza serata: basta con la tassa annuale del cast di Mare Fuori, no a tinta e…; La terza serata in breve: i momenti 'clou' - articolo -.

Katia Follesa fidanzata con un protagonista di Mare Fuori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Katia Follesa e Vincenzo Ferrera: una nuova storia d’amore dopo la separazione - Katia Follesa annuncia la separazione da Angelo Pisani dopo anni di relazione e presenta il nuovo amore Vincenzo Ferrera, attore di "Mare Fuori", con cui è stata avvistata a Roma e Pienza. Si legge su ecodelcinema.com