Kate Middleton mamma Carole la sostituisce con la nuora e si gode Ascot

Il Royal Ascot 2025 ha regalato un tocco di sorprese e eleganza, con Carole Middleton che ha preso il posto della figlia Kate, assente per l’occasione. La nonna di George e Charlotte si è mostrata radiosa in un raffinato abito in pizzo, vivendo da protagonista questa prestigiosa manifestazione. Un gesto che rafforza il suo ruolo di figura centrale nella famiglia reale, lasciando tutti con il fiato sospeso. Il Royal Ascot non è mai stato così...

Al Royal Ascot 2025, la Principessa Kate è stata la grande assente. In rappresentanza della famiglia Middleton, però, c’era la mamma Carole. A far compagnia alla suocera del futuro Re, la nuora Alizée Thevenet. Prendendo il posto della figlia, Carole Middleton si è goduta l’evento da vera regina, elegantissima in un abito in pizzo, accolta con grandi sorrisi presso la tribuna d’onore di Re Carlo. Carole Middleton al Royal Ascot 2025. Il Royal Ascot è l’evento più atteso dell’estate reale. Giorni che segnano un tuffo nel passato, tra corse di cavalli, enormi cappelli, elegantissime dame e appuntamenti tra galantuomini. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, mamma Carole la sostituisce con la nuora e si gode Ascot

In questa notizia si parla di: middleton - carole - ascot - kate

Kate Middleton assente al Royal Ascot, William si sfoga con sua suocera Carole - Inaspettatamente, Kate Middleton ha dato forfait all’ultimo minuto al Royal Ascot, lasciando il duca di Cambridge a affrontare l’evento da solo.

Al Royal Ascot di quest'anno, tra cappellini e sguardi curiosi, una presenza ha attirato l'attenzione più di tutte. Con un elegante abito in pizzo color crema, Carole Middleton ha presenziato all’evento prendendo simbolicamente il posto della figlia Kate, assente Vai su Facebook

Royal Ascot 2025: Carole Middleton e la nuora Alizée Thevenet, complici nella vita e nel guardaroba (e tutti gli altri look del secondo giorno di gare); Kate Middleton assente al Royal Ascot, William si sfoga con sua suocera Carole; L’abito in pizzo di Carole Middleton insieme alla nuora (ma senza Kate).

Kate Middleton attesa al Royal Ascot non si presenta e la sua salute torna a tenere banco sui tabloid - "La principessa è impegnata a cercare un buon equilibrio fra doveri pubblici e vita privata dopo la battaglia contro il cancro" ... elle.com scrive

Carole Middleton al Royal Ascot: “ruba” il posto della figlia Kate con l’abito di pizzo color crema - Dopo che Kate Middleton ha dato forfait, al Royal Ascot è arrivata sua mamma Carole: ecco cosa ha indossato per "rubare il posto" alla figlia ... Scrive fanpage.it