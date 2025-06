KISS | Nave porta aerei

Quale fu la prima portaerei del mondo? E perché nella flotta Usa esiste sempre una "Enterprise". Ecco svelata qualche curiosità.

Fincantieri e Viking Libra: La Prima Nave da Crociera a Idrogeno in Costruzione - Fincantieri, in collaborazione con Viking, sta per realizzare la prima nave da crociera a idrogeno, un passo rivoluzionario per il settore navale.

#accaddeoggi 7 giugno 1942, seconda guerra mondiale: gli Usa respingono i giapponesi sui mari, affondando quattro portaerei nemiche. E' la fine della battaglia delle Midway (nell'arcipelago delle Hawaii). La battaglia navale, iniziata il 4 giugno, venne comb

"Spunta la prima portaerei per droni": il segnale della nuova nave cinese - La nave, avvistata in alcune immagini satellitare scattate in un cantiere navale sullo Yangtze, nei pressi di Shanghai ...

Cina, ecco la portaerei per droni: è la prima al mondo. Le immagini satellitari della struttura segreta - La notizia è anche su Naval News: «La marina cinese ha segretamente costruito quella che potrebbe essere la prima nave porta droni al mondo, una nave tozza che assomiglia a una mini-