Juventus Yildiz show al Mondiale per Club | le reazioni social | VIDEO

L'emozionante prestazione di Kenan Yildiz al Mondiale per Club ha scatenato il web: una doppietta da applausi e un autogol che hanno deciso la vittoria della Juventus contro il Wydad. I tifosi bianconeri sono divisi tra entusiasmo e critiche, ma una cosa è certa: Yildiz si conferma protagonista indiscusso. Il suo impatto sta facendo parlare tutto il calcio, lasciando il segno in questa avvincente competizione.

Una doppietta e un autogol procurato per Kenan Yildiz nel 4-1 della Juventus contro il Wydad al Mondiale per Club. Le reazioni social. Il turco Kenan Yildiz trascina la Juventus alla seconda vittoria nel Mondiale per Club con una doppietta da fenomeno che mette ko il Wydad Casablanca. Sui social i tifosi bianconeri impazziscono per Yildiz: da quelli che invocano il Pallone d’Oro a quelli che invece bocciano le scelte di chi in passato ha tenuto troppo spesso in panchina il turco. Non mancano anche gli elogi per Igor Tudor e qualche critica rivolta alla difesa. Queste le reazioni del web dopo Juve-Wydad 4-1 nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it