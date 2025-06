Juventus Women mercato | che fine fanno i 300 k di Cantore? Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO

Il mercato della Juventus Women si appresta a riservare importanti novità, e tra le voci più calde spiccano i 300 mila euro di Cantore. Ma cosa ne sarà di questa cifra? Mauro Munno di JWomen Zone svela come verrà reinvestita, offrendo un’analisi dettagliata delle strategie del club bianconero per rafforzare la squadra e puntare sempre più in alto. Scopriamo insieme le prospettive e i progetti futuri!

di Mauro Munno Juventus Women mercato, che fine fanno i 300 k di Cantore? Ecco come saranno reinvestiti. Mauro Munno su JWomen Zone. Nuovo episodio del format targato .com dedicato alla Juventus Women: JWomen Zone è uno spazio quotidiano incentrato esclusivamente sulla squadra femminile del club bianconero. Ogni giorno sul nostro canale YouTube Mauro Munno è in video per notizie, mercato, approfondimenti, analisi, curiosità e molto altro ancora sul calcio femminile.Ufficiale il trasferimento di Sofia Cantore dalla Juventus Women a Washington Spirit. Come saranno investiti gli oltre 300 mila euro portati in dote dal pagamento della clausola rescissoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women mercato: che fine fanno i 300 k di Cantore? Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO

In questa notizia si parla di: juventus - women - mauro - munno

Chi è Estela Carbonell: primo colpo del calciomercato estivo della Juventus Women. Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO - Estela Carbonell debutta come primo acquisto estivo della Juventus Women, segnando anche un record storico: la prima calciatrice spagnola nel club.

Alisha #Lehmann convocata dalla Svizzera, tramite barca a vela, all’Europeo di casa #JuventusWomen - X Vai su X

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Al Ain-Juve, l'esordio dei bianconeri al Mondiale per club! #juventusnews24 #alainjuve... Vai su Facebook

Juventus Women mercato: che fine fanno i 300 k di Cantore?; Juventus, asso Braghin: l’ultimo dei 'Marottiani' da 23 trofei; Roma Juventus Women 1-2: tutti a ripetizioni da Canzi.

Juventus Women, ufficiale l’arrivo di Martiskova: chi è il nuovo colpo bianconero e quale sarà il suo futuro. Comunicato e tutti i dettagli - Juventus Women, è ufficiale l’arrivo di Martiskova: chi è il nuovo colpo della Vecchia Signora e quale sarà il suo futuro. Scrive juventusnews24.com

Juventus Women, scoppia la festa scudetto a Biella! Il balletto della vittoria di Lehmann e delle bianconere fa scatenare i tifosi – VIDEO - La Marmora di Biella) – La Juventus Women ha appena vinto il suo sesto scudetto e la festa a Biella è già partita! Come scrive juventusnews24.com