Juventus Weah e non solo | doppio addio verso la Premier League

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio futuro: mentre punta a rinforzarsi per conquistare lo scudetto, si aprono importanti scenari di mercato in uscita. Tra giovani promesse e vecchi protagonisti, il club bianconero lavora intensamente per definire le strategie che potrebbero portare Weah e altri talenti in Premier League. Una sessione di mercato che promette sorprese e tensioni, lasciando tutti con il fiato sospeso su chi sarà il prossimo grande colpo o addio.

Da Torino al campionato inglese, sono in due che possono partire: trattativa in corso, tutti i dettagli A caccia di rinforzi, ma anche molto attiva nel mercato in uscita. La Juventus operativa su due fronti, con l’intenzione di rinforzarsi per puntare in alto, allo scudetto, come dichiarato dall’ad Scanavino ieri a margine della gara vinta con il Wydad Casablanca al Mondiale per Club, ma anche alle prese con le scelte sui giocatori da sacrificare e con i quali provare a monetizzare, per tenere in ordine i conti. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Tra i possibili partenti, in casa bianconera, c’è Timothy Weah. 🔗 Leggi su Calciomercato.it