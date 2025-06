Juventus vintage al Mondiale per Club | l’ultima Juve a riuscirci fu quella campione d’Italia Il dato sui gol realizzati contro il Wydad

La Juventus torna a brillare nel calcio internazionale, regalando un tuffo nel passato con il suo stile vintage al Mondiale per Club. Dopo un lungo periodo di assenza dalle prime pagine europee, i bianconeri hanno aperto le danze con due reti nei primi 16 minuti contro il Wydad, un risultato che non si vedeva dal luglio 2020. Ora, sotto la guida di Igor Tudor, la Vecchia Signora mira a scrivere nuove pagine di gloria, riprendendo il cammino verso grandi traguardi.

