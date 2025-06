Juventus verso gli ottavi | 3 possibili avversarie

La Juventus continua il suo cammino verso gli ottavi, con tre possibili avversarie all'orizzonte. La vittoria contro il Wydad ha rafforzato la fiducia del team, ma il vero banco di prova si avvicina: il match contro il Manchester City, che sancirà la prima posizione nel girone. Tuttavia, il nome della prossima avversaria rimane un'incognita, in attesa dei sorteggi che definiranno il prossimo ostacolo da affrontare in questa entusiasmante Champions League.

La Juventus archivia anche la seconda gara, made in Mondiale per club, contro il Wydad senza grandi grattacapi. Gli ottavi si avvicinano con il prossimo match di scena contro il Manchester City che rappresenta una mera formalità, un incontro volto a decretare la prima squadra del girone. Tuttavia, nonostante i bianconeri abbiamo già tra le mani il passaggio del turno resta ancora sconosciuto il nome della prossima avversaria, in attesa dei diversi incroci e risultati. Così come ipotizzato da Goal.com, una delle possibili tre avversarie agli ottavi è l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ex allenatore dell’Inter ha lasciato l’Italia per approdare in Arabia Saudita e guidare il club nel Mondiale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, verso gli ottavi: 3 possibili avversarie

In questa notizia si parla di: juventus - ottavi - possibili - avversarie

Definito il tabellone di Coppa Italia 2025/26: ecco le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi - Con la conclusione dei campionati, è già stato svelato il tabellone della Coppa Italia 2025-2026, un torneo che promette emozioni e sorprese.

#Juve qualificata agli ottavi del #Mondiale per Club Quali possono essere le possibili avversarie e il guadagno dei bianconeri Vai su X

SORPRESA AD HALLE: SINNER CADE CONTRO BUBLIK E SALUTA IL TORNEO Jannik #Sinner perde clamorosamente contro il kazako Alexander #Bublik agli ottavi dell’#ATP500 di Halle. Il numero 1 al mondo lascia il torneo con l’amaro in bocca pe Vai su Facebook

Juventus agli ottavi del Mondiale, contro chi gioca ora? Tre possibili avversarie; Juve agli ottavi del Mondiale per club, ma incombe il rischio Real: per il primo posto basta un pari; Tabellone Mondiale per Club 2025, gli incroci agli ottavi e le possibili avversarie di Inter e Juve.

Tabellone Mondiale per Club 2025, gli incroci agli ottavi e le possibili avversarie di Inter e Juve - Il tabellone della fase a eliminazione diretta per il Mondiale per Club: tutti gli accoppiamenti e le possibili avversarie di Inter e Juventus ... Riporta fanpage.it

Coppa Italia 2025-26, tabellone completo: date e possibili avversarie Juve - Con la salvezza a tavolino della Sampdoria nel playout contro la Salernitana, terminato con la sospensione definitiva del match per responsabilità dei tifosi campani, si è conclusa ufficialmente la st ... Secondo tuttosport.com