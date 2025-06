Juventus Under 16 campione d’Italia sintomo di un settore giovanile vivissimo | il recap della stagione perfetta dei bianconeri di Grauso

La Juventus Under 16 ha scritto una pagina memorabile nella storia del settore giovanile bianconero, conquistando il titolo di Campione d’Italia con un percorso impeccabile. La finale contro l’Empoli, conclusa 3-1, ha coronato un’annata di tenacia, talento e grande coesione. Questa vittoria testimonia la vivacità e la qualità del vivaio juventino, che continua a sfornare futuri campioni. Un risultato che fa ben sperare per il futuro della Juventus.

Juventus Under 16 campione d’Italia: ripercorriamo la vittoria e il percorso dei bianconeri in questo campionato. La Juventus Under 16 è campione d’Italia. Un percorso perfetto che si è concluso con la vittoria della in finale contro l’Empoli per 3-1 grazie alle reti di Rocchetti, Brancato e Corigliano. Una squadra con tanti giocatori di qualità ma, soprattutto, coesa. È stata questa la vera forza del gruppo di Grauso che non ha dato scampo alle avversarie per tutta la stagione. Dai gironi che sono stati dominati e vinti con ben quattro giornate d’anticipo alla fase finale in cui i bianconeri sono sempre risultati superiori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16 campione d’Italia, sintomo di un settore giovanile vivissimo: il recap della stagione perfetta dei bianconeri di Grauso

In questa notizia si parla di: under - campione - italia - juventus

21 maggio 2017: la Juventus si laurea Campione d’Italia per la sesta volta consecutiva (VIDEO) - Il 21 maggio 2017, la Juventus conquista il suo sesto titolo consecutivo di Campione d'Italia, consolidando la propria leadership nel calcio nazionale.

L'indiscrezione è clamorosa: Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus. Il tecnico dell'Inter potrebbe essere la soluzione per guidare i bianconeri se Antonio Conte deciderà di restare al timone della squadra campione d'Italia. Vai su Facebook

Primavera 1 Femminile | Finale Scudetto | Juventus-Inter, la partita; In 15mila all'Allianz Stadium a festeggiare Sara Gama e la Juventus campione d'Italia. Gioia bianconera, ma vince l'Inter: decide Bugeja; La Juve è Campione d'Italia! Il palo e un super portiere fermano l'Inter, l'esterno e la bomber consegnano lo Scudetto.

Juventus Empoli Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale scudetto - Juventus Empoli Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri in finale scudetto La Juventus Under 16 dopo un grandissimo percorso, affronta l’Empoli nella finale scu ... Come scrive juventusnews24.com

Settore Giovanile Juve, l’Under 12 è campione d’Italia al campionato Esordienti U13 Fair Play Elite! Battute Real Cesarea, Tau Calcio e Nuova Tor Tre Teste - Settore Giovanile Juve, stupenda vittoria da sotto età dei bianconeri U12 di La Pira alla fase finale nazionale degli Esordienti Under 13 Fair Play Elite: a Tirrenia sono i piccoli zebrati ad alzare ... Si legge su juventusnews24.com