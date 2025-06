Juventus Tudor applaude la squadra e blinda Yildiz | Non si cedono i migliori

Una notte da ricordare per la Juventus, protagonista di un successo schiacciante contro il Wydad e di una serata all’insegna della crescita e dell’entusiasmo. Igor Tudor, gesto di approvazione e sguardo attento al futuro, ha blindato i suoi gioielli più preziosi, a partire da Kenan Yildiz, dimostrando che i migliori non si cedono facilmente. In un clima di fiducia e determinazione, la Vecchia Signora guarda avanti con ottimismo e ambizione.

Una serata da incorniciare per la Juventus quella andata in scena ieri contro il Wydad. I bianconeri si sono imposti con un netto 4-1, confermando la crescita del gruppo guidato da Igor Tudor, apparso molto soddisfatto al termine della gara. In conferenza stampa, il tecnico croato ha tracciato un bilancio della partita e ha parlato a lungo anche di mercato e dei singoli, a partire da uno dei talenti più chiacchierati del momento: Kenan Yildiz. Yildiz, la certezza bianconera. Proprio su Yildiz, Tudor non ha nascosto l’ammirazione per la mentalità e la voglia di emergere del giovane turco: “Kenan ama il calcio e vuole sempre giocare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Tudor applaude la squadra e blinda Yildiz: “Non si cedono i migliori”

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - applaude - squadra

Juventus Next Gen, verrà aggregato qualche giovane nell’emergenza di Juve Udinese? Tudor risponde così in conferenza, ecco chi si è allenato in Prima squadra. Tutti i nomi - In vista dell'emergenza che affligge la Juventus contro l'Udinese, si parla di possibili aggregazioni dalla Juventus Next Gen.

Juventus, Tudor applaude la squadra e blinda Yildiz: “Non si cedono i migliori” #Juventus Vai su X

Tudor, solo applausi: Champions e forse Mondiale, così ha salvato la Juventus dal naufragio Motta; Tudor applaude i suoi: “I ragazzi hanno dato tutto, con 2-3 innesti sarà una Juventus al top”; Tudor Juve, Cambiaso applaude il tecnico: le sue parole.

TUDOR CARICA LA SQUADRA MA AVVERTE TUTTI! - Juventus: "Sfida dura, serviranno attenzione e intensità" La Juventus si prepara ad affrontare il Wydad Casablanca ... Si legge su tuttojuve.com

Juventus, Tudor: "Complimenti ai ragazzi, bella vittoria. Yildiz? Talento raro" - Igor Tudor si gode il successo contro il Wydad, che avvicina la sua Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Era una partita diversa per orario e ritmo di gioco rispetto a quella con l'A ... Secondo sportmediaset.mediaset.it